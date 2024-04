Frühlingsfest beginnt in Stuttgart mit Fassanstich und VR-Brillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Es darf mal wieder gezapft und gefeiert werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Bei der Sause auf dem Cannstatter Wasen - sozusagen der kleine Rummelbruder des Volkfestes - laden von gestern an mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute bis zum 12. Mai auf das Areal am Neckar-Ufer. Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucher. Der Rest hängt stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr waren offiziell 1,4 Millionen Menschen gezählt worden.

Wann geht's los und wann hat's geöffnet?

Ziemlich pünktlich um 11.30 Uhr stach »Wasen-Bürgermeister« Thomas Fuhrmann gestern im »Göckelesmaier«-Festzelt das erste Fass an. Dabei stürmten Aktivisten der Tierschutzorganisation Peta die Bühne. Sie hielten Schilder hoch, auf denen unter anderem »Bier statt Tier« oder »Veganer Wasen jetzt!« zu lesen war und verdeckten so die Sicht auf den Bürgermeister. Mit dieser Aktion wollte Peta ihre Forderung nach einem rein pflanzlichen Fest betonen, wie es in einer Mitteilung von Peta hieß.

Aktivisten von Peta stören beim Frühlingsfest den Fassanstich und halten Plakate mit der Aufschrift »VEGANER WASEN JETZT!«; »FLEISCH IST MORD« und »BIER STATT TIERE« hoch. Foto: Andreas Rosar/DPA Aktivisten von Peta stören beim Frühlingsfest den Fassanstich und halten Plakate mit der Aufschrift »VEGANER WASEN JETZT!«; »FLEISCH IST MORD« und »BIER STATT TIERE« hoch. Foto: Andreas Rosar/DPA

Alle Geschäfte waren schon ab 11.00 Uhr in Betrieb. Bis zum 12. Mai ist der Wasen danach montags bis freitags ab 12.00, samstags und sonntags ab 11.00 Uhr geöffnet. Schluss ist zwischen Sonntag und Donnerstag um 23.00 Uhr, freitags und samstags um Mitternacht. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Am 30. April wird wegen des anschließenden Feiertags erst um Mitternacht geschlossen, das ist auch am 8. Mai der Fall. Am 1. Mai, dem »Tag der Arbeit«, wird auch auf dem Frühlingsfest länger geschafft, Start ist dann bereits um 11.00 Uhr, das ist auch am 9. Mai der Fall.

Wann wird es besonders voll?

Normalerweise drängelt es sich vor allem an den Feiertagen stärker auf dem Wasen und in den Festzelten. Auch am Tag zuvor werden mehr Besucher erwartet als an einem normalen Werktag. Am 4. Mai empfängt der VfB Stuttgart zudem Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr), danach dürften Tausende Fans auf das Areal neben dem Stadion strömen. Auch Musikfans könnten Konzerte in der Porsche-Arena oder der Schleyer-Halle für einen Ausflug auf den Wasen nutzen: Am 27. April gastiert Mark Forster, drei Tage später tritt Bushido auf, Rea-Garvey-Fans freuen sich auf den 2. Mai und Vanessa Mai macht ihrem Namen alle Ehre und singt am 4. des gleichnamigen Monats. Gleich dreimal, am 10., 11. und 12. Mai, steht zudem Apache 207 auf dem Programm.

Wann lohnt es sich am meisten für eine Familie?

Der Besuch auf dem Rummel am Neckar-Ufer könnte sich - auch finanziell - für Familien besonders an den drei Familientagen auszahlen (Mittwoch, 24.4., Dienstag, 30.4., Mittwoch, 8.5.). Viele Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute bieten dann ermäßigte Preise an, außerdem sind Stelzenläufer und Luftballonkünstler unterwegs. Auch das Parken auf dem Wasen ist an den Familientagen günstiger.

Wie kommt man am besten hin?

Mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit Bus oder Bahn und notfalls auch mit dem Auto. Die Stadtbahn-Haltestelle Cannstatter Wasen liegt direkt am Festgelände, die U11 fährt als Sonderlinie vom Hauptbahnhof direkt dorthin - und auch zurück. An Werktagen passt die Linie U19 zum und vom Wilhelmsplatz (Bad Cannstatt), obendrein bringen die Linien U1, U2, U13 und U16 Frühlingsfestbesucher dorthin. Zur Mercedesstraße geht es mit den Linien U1, U2, U13 und U16. Die S-Bahnen S1, S2 und S3 sowie viele Regionalbahnen fahren zum Bahnhof in Bad Cannstatt. Von dort sind es zum Volksfest rund zehn Minuten zu Fuß, immer den Schildern nach.

Wo sind die Parkplätze und was kostet es?

Bus- und Bahnhaltestellen sowie Parkplätze liegen am Festgelände. Ein Tagesticket fürs Parken des Autos kostet 8 Euro, für Reisebusse 16 Euro und für Motorräder 2 Euro. Aber Vorsicht: Die Stuttgarter Innenstadt ist eine Umweltzone, für die Anfahrt braucht es eine Umweltplakette. Parkplätze für Fahrräder und Motorräder gibt's unter dem Willi-Daume-Steg im Bereich des Parkplatzes P10, an der Stadtbahn-Haltestelle Cannstatter Wasen sowie links vom Wasen-Eingangstor. Fahrräder können zudem am Eingang Krämermarkt an der König-Karls-Brücke abgestellt werden.

Gibt es Einschränkungen beim Parken?

Ja, denn der VfB Stuttgart hat das Heimspiel in der benachbarten MHP Arena gegen den FC Bayern (4.5.), außerdem gibt es Popkonzerte und ein Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart (28.4.). Die Auslastung der Parkplätze dürfte dann höher sein als an anderen Tagen.

Kostet der Wasen Eintritt?

Nein, der Bummel über das Cannstatter Volksfest ist kostenlos, der Eintritt in ein Festzelt ebenfalls. Für das weitere Vergnügen muss allerdings bezahlt werden. Die Karusselle, Achterbahnen und die Zuckerwatte, die Grillhähnchen und das Bier oder die Limo kosten Geld.

Was kostet eine Maß Bier?

Der Bierpreis ist ein stetes Politikum, fast so etwas wie die Inflationskurve im Glas. Denn Materialengpässe, gestiegene Kosten für Personal und Energie sowie die höhere Platzmiete treiben die Kosten für die Wirte in die Höhe - und die müssen daher die Preise heben, wenngleich nicht einheitlich. Eine Maß Bier kostet auf dem Frühlingsfest in diesem Jahr zum Beispiel 13,60 Euro beim Wasenwirt. In der Almhütte Royal (ehemals Königsalm) wird das Bier nur als halber Liter oder in 10-Liter-Fässern verkauft.

Wie lässt sich ein Tisch im Festzelt reservieren?

Die Betreiber der vier Festzelte auf dem Wasen nehmen Anfragen direkt auf - gestellt werden können sie über die Webseite. Und das sollten sie auch dringend, wenn es ein Tisch an einem bestimmten Tag sein sollte, gerade mit einer Gruppe, wie die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart empfiehlt.

Wo sind gute Treffpunkte?

Abgesehen von den beiden Riesenrädern, die man weithin sehen kann, bietet sich auch die sogenannte Wasenboje am Eingang zum Festgelände (vom Parkplatz P10 kommend) an. Das Pilotprojekt richtet sich wie bereits beim Volksfest vor allem an Mädchen und Frauen, sollten sie belästigt worden sein, die eigene Gruppe verloren oder zu viel getrunken haben. Der Container ist täglich ab 13.00 Uhr geöffnet und wegen der beleuchteten 3-D-Boje auf dem Dach schnell zu finden. Das Wasenboje-Team ruft auch ein Taxi für eine sichere Heimfahrt oder begleitet Frauen und Mädchen zur Polizei, wenn etwas vorgefallen ist.

Dürfen Tiere mit auf den Wasen gebracht werden?

Nein. Mal abgesehen natürlich von Blindenhunden, die uneingeschränkt begleiten dürfen.

Wie kann man sich eine Übersicht verschaffen?

Für den besseren Überblick zwischen Bierzelten und »Albdorf«, Imbissbetrieben, Eis- und Süßwarenständen, Vergnügungsgeschäften und Marktständen auf dem Krämermarkt bietet in.Stuttgart online einen interaktiven Lageplan an, mit dem die Orientierung leichter fallen dürfte. Darauf verzeichnet sind die Neuheiten ebenso wie Klassiker.

Darf auf dem Frühlingsfest gekifft werden?

Nein, während des Frühlingsfestes darf auf dem gesamten Gelände kein Cannabis geraucht werden. So steht es in der Benutzungsordnung und darauf haben sich auch die Festwirte verständigt. Der Grund: Das Frühlingsfest sei ausdrücklich auch für Kinder und Familien gedacht, so erklären es die Veranstalter. Nach dem neuen Gesetz sei der Besitz und Anbau von Cannabis zwar für alle ab 18 Jahren erlaubt, das Kiffen im Beisein von Minderjährigen aber verboten. Es sei auch im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes, den Konsum von Cannabis auf dem Wasen zu untersagen.

Gibt es neue Fahrgeschäfte?

Premiere auf dem Frühlingsfest feiert »Dr. Archibald«, eine Art virtuelle Erlebnisbahn. Hier begibt man sich auf die Suche nach dem verschwundenen Dr. Archibald und reist von der Urzeit bis zur jüngeren Vergangenheit. Das alles bekommt durch die Grafik in den VR-Brillen einen lebendigen Anstrich. Außerdem gibt es wieder viele bekannte Fahrgeschäfte wie die »Wilde Maus«, die Wildwasserbahn, Autoscooter und das Riesenrad.

Seit wann gibt's eigentlich das Frühlingsfest?

Diese Frage bleibt unbeantwortet. Denn selbst die Veranstalter wissen nicht, in welchem Jahr das erste Frühlingsfest auf dem Wasen gefeiert wurde. Es soll in den 1930ern gewesen sein. Damit wollte man einst den Schaustellern nach harten Winterwochen ohne Platz für Rummel im Frühling die Gelegenheit zum Geldverdienen geben. (dpa)