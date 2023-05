Aktuell Land

Früherer NHL-Stürmer Bergmann wechselt nach Berlin

Der frühere NHL-Stürmer Lean Bergmann wechselt in der Deutschen Eishockey Liga von den Adler Mannheim zu den Eisbären Berlin. Der 24 Jahre alte Angreifer erhielt einen Zweijahresvertrag, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Bergmann, der 13 NHL-Partien für die San Jose Sharks bestritt, vertrat die deutsche Nationalmannschaft bei zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022. Für die WM vom 12. bis zum 28. Mai in Finnland und Lettland steht er nicht im deutschen Kader. Die Adler hatten bereits nach dem Aus im Playoff-Halbfinale Mitte April bekannt gegeben, dass Bergmann den Club verlassen werde.