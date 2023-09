Aktuell Land

Frühe Führung reicht Karlsruher SC nicht: 1:3 in Düsseldorf

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine Führung aus der Hand gegeben und die zweite Auswärtsniederlage nacheinander kassiert. Bei Fortuna Düsseldorf unterlag das Team von Trainer Christian Eichner am Freitagabend mit 1:3 (1:1), obwohl Fabian Schleusener die Nordbadener früh in Führung gebracht hatte (3. Minute). Noch vor der Pause glich Yannik Engelhardt (14.) aus. Nach Wiederbeginn drehte Christos Tzolis (55.) mit einem Traumtor das Spiel. Bei der Entscheidung unterlief Marvin Wanitzek nur zwei Minuten später ein Eigentor.