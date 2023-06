Aktuell Land

Fotografen Anton Corbijn und Esther Haase geehrt

Der niederländische Fotograf und Filmregisseur Anton Corbijn (»A Most Wanted Man«) gehört künftig als Ehrenmitglied dem Berufsverband Freie Fotografen (BFF) und Filmgestalter an. Für die Berufung des 68-Jährigen seien sein hoher künstlerischer Anspruch, sein Werdegang als Fotograf und auch als Filmemacher entscheidend gewesen, teilte der BFF am Freitag mit.