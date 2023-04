Aktuell Land

Forstwirt findet Handgranate in Waldgebiet

Ein Forstwirt hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) eine Handgranate gefunden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Baden-Württemberg konnten die Waffe am Freitag sicher bergen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Forstwirt fand die Granate demnach in einem Waldgebiet im Stadtteil Bruchhausen.