Forschungszentrum für KI-Spitzenforschung gegründet

Tübingen steht aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Europa bei der Forschung rund um Künstliche Intelligenz (KI) an der Spitze. Baden-Württemberg habe bereits mit der Gründung des sogenannten Cyber Valley im Jahr 2016 den Grundstein für einen Innovationscampus für Künstliche Intelligenz und intelligente Systeme gelegt, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag anlässlich der Gründung des nationalen Forschungszentrums für KI-Spitzenforschung in der Universitätsstadt.