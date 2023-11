Aktuell Land

Flusskreuzfahrtschiff auf Main fährt gegen Eisenbahnbrücke

Ein Flusskreuzfahrtschiff ist am Mittwoch auf dem Main in Unterfranken gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren und dabei beschädigt worden. Für die Passagiere bestehe keine Gefahr, teilte die Polizei mit. Verletzte seien nicht gemeldet worden. Das Schiff sei aber »nicht unerheblich am Oberdeck beschädigt«.