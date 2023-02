Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen hat sich normalisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Nach den Warnstreiks am Freitag hat sich der Betrieb am Stuttgarter Flughafen wieder normalisiert. Am Samstagmorgen waren auf dem Flugplan keine Ausfälle verzeichnet. »Wieder regulärer Betrieb«, meldete der Airport zudem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Passagieren wurde aber empfohlen, den Status ihrer Flüge weiterhin zu überprüfen. Auch nach dem Streik könne es zu vereinzelten Änderungen im Flugplan kommen, hieß es. Von dem Streik waren mehr als 160 Starts und Landungen sowie rund 20.000 Passagiere betroffen, wie eine Sprecherin sagte. (dpa)

