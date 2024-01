Aktuell Land

»Fliegender Weihnachtsbaum«: Baum beschädigt Wagen

Eine Tanne auf einem Autodach hat ein fahrendes Auto in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) beschädigt. Die Nordmanntanne war am Dienstag vermutlich nicht gut genug gesichert auf dem Autodach transportiert worden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Während der Fahrt löste sich der Baum und prallte auf die Motorhaube des Autos eines 56-Jährigen. Der flügge gewordene Baum verursachte einen Schaden von 800 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Fahrer.