Aktuell Land

Flüsse in Bretten mit Öl verschmutzt

Die Flüsse Saalbach und Weißach in Bretten (Kreis Karlsruhe) sind mit Öl verschmutzt worden. Die Feuerwehr habe mit vier Ölsperren die Verunreinigung weitestgehend eingedämmt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt in der Region bestand nicht.