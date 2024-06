Aktuell Land

Flüchtlingsunterkunft und Klinik wegen Hochwassers geräumt

Wegen des Hochwassers sind am Sonntag auch Kliniken, Pflegeheime und andere öffentliche Einrichtungen geräumt worden. Im Landkreis Neu-Ulm in Schwaben etwa mussten rund 220 Menschen eine Flüchtlingsunterkunft verlassen. Die Betroffenen wurden in eine Halle einer Schule nach Neu-Ulm gebracht, wie ein Sprecher des Landratsamtes am Sonntag mitteilte.