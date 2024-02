Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Flüchtlingsunterkunft in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) ist nach einem Brand am Donnerstag vorerst unbewohnbar. Alle 35 Asylbewerber müssten woanders untergebracht werden, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war laut einem Polizeisprecher im Keller der Unterkunft ausgebrochen. Die Brandursache und der entstandene Schaden blieben zunächst unklar. Die Feuerwehr war am Mittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.