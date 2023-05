Aktuell Land

Flüchtlingsfinanzierung: Kretschmann will hart bleiben

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will beim Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingsfinanzierung die Forderungen der Länder nach mehr finanzieller Unterstützung des Bundes durchsetzen. »Wir werden hart bleiben«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Wir werden nichts zustimmen, was nicht durchfinanziert ist.« Die Verhandlungen dürften nicht einfach werden, sagte Kretschmann.