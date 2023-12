»Wir haben keinen Platz mehr«, sagen viele Kommunen, wenn es um die Unterbringung weiterer Flüchtlinge geht. Seit 2020 steigen die Zahlen wieder an. Nun hat Justizministerin Marion Gentges angekündigt, zur Not ohne Zustimmung der Kommunen weitere Landeserstaufnahmeeinrichtungen zu bauen. Wie die Lage aktuell aussieht, welche Probleme es gibt und was das Land überhaupt darf.

Flüchtlinge warten vor der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen auf ihre Registrierung. Foto: Stefan Puchner/dpa Flüchtlinge warten vor der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen auf ihre Registrierung. Foto: Stefan Puchner/dpa

