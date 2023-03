Finke hängt nicht am Status als Rekordtrainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim kann die 16 Jahre beim schwäbischen Zweitligisten bereits Mitte September erreichen. Finkes Nachfolger in Freiburg, Christian Streich, hat seinen Vertrag beim Sport-Club kürzlich wieder verlängert und wird im Sommer auch schon in seine 13. Saison beim Sport-Club gehen. »Ich wünsche den beiden, dass sie die 16 Jahre schaffen und noch möglichst lange Trainer bei ihren Vereinen bleiben«, sagte Finke.

Während er von seinen 16 Jahren mit Freiburg sechs in der zweiten Liga verbrachte, begann Schmidt 2007 beim FCH in der Oberliga und trainiert den Club seit 2014 ununterbrochen in der 2. Bundesliga. Streich stieg mit Freiburg 2015 einmal aus der Bundesliga ab, aber schon ein Jahr später wieder auf.

Den Heidenheimern, die in der 2. Bundesliga derzeit auf Rang zwei stehen, traut Finke den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga schon bald zu. Der Tag werde näher kommen, erklärte er. »Sie werden es irgendwann schaffen.«

