Filterspezialist Mann+Hummel mit Millionen-Verlust

Der Filterhersteller Mann+Hummel ist 2022 in die Verlustzone gerutscht. Das Minus unter dem Strich betrug 9 Millionen Euro, wie das Familienunternehmen am Dienstag in Ludwigsburg bei Stuttgart mitteilte. 2021 war noch ein Gewinn von 17 Millionen Euro ausgewiesen worden. Nachwirkungen der Pandemie, gestörte Lieferketten, gestiegene Preise für Rohstoffe und Energie, Inflation, Fachkräftemangel, internationale Handelsbeschränkungen hätten sich negativ ausgewirkt.