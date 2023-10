Aktuell Land

Filmfestival Mannheim-Heidelberg ehrt »Drive«-Regisseur Refn

Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg IFFMH (16. bis 26. November 2023) ehrt in diesem Jahr den dänischen Regisseur Nicolas Winding Refn und die französische Kamerafrau Agnès Godard. Mit »Drive«, »Only God Forgives« und »The Neon Demon« habe der dänische Regisseur gleich drei der prägenden Filme des frühen 21. Jahrhunderts realisiert, sagte Festivalleiter Sascha Keilholz am Donnerstag in Mannheim. »Seine Bildsprache überwältigt uns - und lässt uns gleichermaßen immer wieder staunen.«