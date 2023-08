Aktuell Land

Filmfestival in Zürich ehrt Schauspielerin Diane Kruger

Die Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger aus Niedersachsen wird im Oktober beim Filmfestival in Zürich geehrt. Die 47-jährige Kruger (»Troja«, »Inglourious Basterds«) erhält am 2. Oktober das »Goldende Auge«, wie das Zurich Film Festival (ZFF) am Donnerstag mitteilte.