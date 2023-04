Aktuell Land

Feuerwehrmann bei Brand in Recycling-Firma verletzt

Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Memmingen ist ein Feuerwehrmann mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es beim Öffnen einer Luke während des Brands am Mittwochnachmittag zu einer Verpuffung. Dabei erlitt der 41-Jährige Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Mitarbeiter der Firma seien nicht zu Schaden gekommen.