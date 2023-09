Aktuell Land

Feuerwehren wollen über soziale Medien Nachwuchs gewinnen

Die Feuerwehren im Land versuchen auch über die sozialen Medien, Nachwuchs zu gewinnen. Die Freiwillige Feuerwehr in Weingarten (Landkreis Ravensburg) etwa mit ihren mehr als 10.000 Followern auf Instagram wirbt dort um neue Mitglieder, wie der zweite stellvertretende Kommandant Alexander Binder der Deutschen Presse-Agentur sagte. »Ich möchte für potenzielle neue Mitglieder zeigen, was wir machen, wie wir Leben retten und Häuser schützen - und das so transparent wie möglich«, sagte der 40-Jährige.