Feuerwehr Stuttgart liefert 10.000 Sandsäcke

Die Feuerwehr Stuttgart liefert 10.000 Sandsäcke für den Hochwasserschutz in den Landkreis Göppingen. Der Landkreis habe die Sandsäcke im Rahmen der Überlandhilfe angefordert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag in Stuttgart. Sie sollen an die örtlichen Einsatzkräfte übergeben werden. In der Landeshauptstadt selbst habe es einzelne wetterbedingte Einsätze gegeben. Der Neckar habe aber aktuell eine sehr große Fließgeschwindigkeit, daher werde geraten, sich von dem Gewässer fernzuhalten.