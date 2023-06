Bitte aktivieren Sie Javascript

Um ein letztes im Nest verbliebenes Küken zu bergen, setzte die Feuerwehr eine Schiebeleiter ein. So konnte der kleine Vogel sicher aus zwölf Metern Höhe gerettet werden, wie der Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr war am Montagmorgen mit drei Autos und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die beiden geretteten Küken wurden in eine Tierarztpraxis gebracht.