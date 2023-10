Aktuell Land

Feuerwehr rettet Frau und Hund aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat in Freiburg eine Frau und einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Freiburg am Samstag mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.