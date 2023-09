Aktuell Land

Feuerwehr rettet 90 Kälber aus brennendem Stall

Bei einem Brand in einem Aufzuchtstall in Forchheim (Landkreis Emmendingen) hat die Feuerwehr 90 Kälber vor den Flammen gerettet. Durch den Brand in der Nacht zum Mittwoch entstand an dem landwirtschaftlichen Gebäude nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer konnte demnach schnell gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Auch die Kälber seien nach ersten Erkenntnissen wohlauf, sagte ein Sprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.