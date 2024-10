Feuerwehr löscht Brand in Karlsruher Kaiserpassage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in einem Laden der Kaiserpassage in Karlsruhe steht in mehreren Geschäften noch Rauch. Belüftungsmaßnahmen liefen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer sei in einem Geschäftsraum ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die »Badischen Neuesten Nachrichten« und das Portal ka-news hatten zuerst berichtet.

Da das Gebäude sehr verwinkelt sei, habe der Rauch in der Bebauung gestanden, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Eine kleine einstellige Anzahl an Menschen, die durch den Rauch liefen, wurden zum Rettungsdienst geschickt. Zwei von ihnen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Brandursache war zunächst unklar.