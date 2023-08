Aktuell Land

Feuerwehr-Einsatzfahrt endet mit Unfall: Drei Verletzte

Ein Feuerwehrfahrzeug ist auf einer Einsatzfahrt in Bretten (Kreis Karlsruhe) am Freitag im Straßengraben gelandet. Dabei verletzten sich drei Feuerwehrmänner, einschließlich der Fahrer, leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.