Feuerwehr befreit Hund aus Auto in verrauchter Tiefgarage

Die Feuerwehr hat einen Hund aus einem Auto in einer verrauchten Tiefgarage in Stuttgart befreit. Der Rauch war durch den Brand eines Müllbehälters entstanden, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Daraufhin löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.