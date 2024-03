Aktuell Land

Feuer zerstört unbewohntes Einfamilienhaus in Stuttgart

Ein Feuer hat ein unbewohntes Einfamilienhaus in Stuttgart in weiten Teilen zerstört. Die Flammen brachen aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen aus und wurden von Anwohnern gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach stand das Haus, das gerade umgebaut werden sollte, bereits vollständig in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Vier Bewohner aus umliegenden Gebäuden mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand.