Feuer und eine Leiche in einer Tiefgarage: Ermittlungen

Nach einem Brand in einer Tiefgarage im Landkreis Esslingen haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Stunden nach dem Einsatz am Freitagnachmittag waren noch viele Fragen offen. Die Identität der Person war zunächst nicht bekannt. Ob der Mensch bereits vor dem Brand tot war oder erst dadurch starb, war ebenso wenig klar wie die Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

»Wir sind noch ganz, ganz am Anfang«, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Leitstellen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren am Freitag um 14.12 Uhr von einer Zeugin alarmiert worden, weil Rauch aus der Tiefgarage in Baltmannsweiler-Hohengehren drang.

Als die Rettungskräfte anrückten, entdeckten sie in der Tiefgarage ein Auto in Flammen. Als das Feuer gelöscht war, fanden sie darin die Leiche. Über der Tiefgarage ist laut Polizei ein Wohnhaus. Ob und inwiefern noch weitere Menschen betroffen waren, wurde nicht bekannt. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

