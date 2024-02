Aktuell Land

Feuer in Tiefgarage: 500.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Böblingen ist ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro entstanden. 47 Menschen, die in anliegenden Häusern um die Tiefgarage wohnen, mussten am Freitag in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.