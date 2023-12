Aktuell Land

Feuer in Offenburger Modegeschäft

Ein Feuer in einem Modegeschäft in Offenburg hat möglicherweise eine höheren Schaden verursacht. Passanten hatten nach Auskunft der Feuerwehr am Montagmorgen einen Brand in dem Laden gemeldet. Sie sahen starken Rauch aus dem Geschäft inmitten der weihnachtlich dekorierten Innenstadt kommen.