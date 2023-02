Aktuell Land

Feuer in Mehrfamilienhaus: Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gibt es laut Polizei Hinweise auf Brandstiftung. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit, ohne genauere Angaben zu machen. Demnach sei das Feuer im Treppenhaus ausgebrochen.