Feuer in Klinik in Reutlingen

Zwölf Patienten sowie das Personal einer Krankenhausstation in Reutlingen haben sich wegen eines Feuers in Sicherheit bringen müssen. Eine 58 Jahre alte Patientin erlitt durch den Rauch leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.