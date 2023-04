Aktuell Land

Feuer in KFZ-Werkstatt: 200.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Rohrdorf (Kreis Calw) ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Donnerstag in einem Raum der KFZ-Werkstatt ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte.