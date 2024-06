Aktuell Land

Feuer in Hühnerstall: Rund 100 Tiere sterben

Rund 100 Hühner sind bei einem Brand in einem Stall gestorben. Am frühen Freitagmorgen sei in dem Stall des Kleintierzuchtvereins in Lorch (Ostalbkreis) ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehrleute hätten die Tiere nicht mehr retten können, hieß es weiter.