In Kehl-Neumühl kam es laut einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag in den vergangenen Tagen zu mehreren Bränden. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang besteht. In der Nacht zum Freitag war beispielsweise eine Pergola in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

