Feuer im Freien greift wohl auf Haus über: Hoher Schaden

Ein Feuer im Freien hat mutmaßlich einen hohen Gebäudeschaden an einem Wohnhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) verursacht. Die Polizei schätzte die Summe auf 200.000 Euro. Sie hat Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Dachstuhl des dreistöckigen Hauses war am Dienstag komplett zerstört worden, das Gebäude nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.