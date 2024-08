Feuer aus Garage setzt Haus in Brand - Teile abgerissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Teil des Hauses wegen Einsturzgefahr abgerissen worden. Der Dachstuhl und Teile des Obergeschosses wurden abgetragen, wie die Polizei mitteilte. Das weitere Vorgehen müsse nun mit einem Statiker geklärt werden. In einer Garage war am Mittwoch laut Polizei ein Feuer an einem Hybridauto ausgebrochen und hatte dann auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die drei Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Ursache des Feuers war weiter unklar. Der Schaden wurde auf mindestens 800.000 Euro geschätzt.

Mitteilung vom 22. August