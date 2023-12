Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann soll am Sonntagabend in einer Wohnung in einem Firmengebäude das Feuer gelegt haben. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Anschließend soll er mit dem Auto nach Malsch (Kreis Karlsruhe) gefahren sein und dort einen Unfall gebaut haben. Dabei sei er leicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Mitteilung der Polizei