Aktuell Land

Festspielhaus Baden-Baden verzeichnet Rekord dank Mammutoper

Mit der aufwendigsten Inszenierung in seiner Geschichte hat das Festspielhaus Baden-Baden einen Erfolg gefeiert. »Die Opern-Neuinszenierung «Die Frau ohne Schatten» hat mit 95 Prozent Platzauslastung ein Rekordergebnis in der Geschichte dieses Festivals erreicht«, teilte Intendant Benedikt Stampa am Montag zum Abschluss der Osterfestspiele Baden-Baden mit.