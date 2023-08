Aktuell Land

Festnahme wegen Brandstiftung und Tötungsdelikt

Beim Löschen eines Kellerbrands in einem Wohnkomplex in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ist eine tote 28 Jahre alte Frau gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, wie sie am Montag mitteilte. Beschuldigt wird demnach der ebenfalls 28 Jahre alte Ehemann der Toten. Er sei noch am Sonntag festgenommen worden.