Festgenommener springt aus Fenster von Arztpraxis und stirbt

Ein festgenommener Mann ist beim Toilettengang aus dem Fenster einer Arztpraxis im zweiten Stock in Rastatt gesprungen und gestorben. Der Mann habe sich in der Praxis wegen der Überprüfung seiner Haftfähigkeit befunden, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am Freitag sagte. Er stand im Verdacht einige hundert Euro Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Der polizeibekannte Mann war am 30. Oktober in Baden-Baden festgenommen worden.