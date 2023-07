Aktuell Land

Ferienhaus im Schwarzwald brennt vollständig ab

Ein Ferienhaus in Todtnau im Landkreis Lörrach ist in der Nacht zum Montag vollständig abgebrannt. Anwohner hätten gesehen, wie in dem Haus ein Feuer brenne und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Das Haus war demnach zum Zeitpunkt des Brands unbewohnt, da es nur gelegentlich als Ferienwohnung vermietet wird. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift. Das Ferienhaus konnte nicht gerettet werden. Die Brandursache blieb zunächst unbekannt. Es entstand laut Behörden ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.