Felix Burda Award für Wissenschaftler aus Heidelberg

Ein Wissenschaftlerteam vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg ist am Sonntagabend in Berlin mit dem Felix Burda Award ausgezeichnet worden. Die Preisträger in der Kategorie »Medizin & Wissenschaft« wurden dafür gewürdigt, dass sie Verbesserungsmöglichkeiten für das aktuelle Vorsorge-Angebot gegen Darmkrebs aufgezeigt haben.

Die Felix Burda Stiftung zeichnet seit 2003 erfolgreiche und herausragende Projekte und Leistungen auf dem Gebiet der Darmkrebsprävention aus. Die Stiftung ist nach einem Sohn des Verlegers Hubert Burda benannt. Er starb 2001 mit 33 Jahren an Darmkrebs.

Bei der Gala in Berlin wurden zwei Projekte gewürdigt. In der Kategorie »Engagement des Jahres« erhielt das Team der ORF-Late-Night-Talkshow »Willkommen Österreich« den Preis für eine Sondersendung mit dem Titel »Willkommen Darmstadt«. Darin ging es um die Darmspiegelung als unkomplizierte und wirksame Vorsorgeuntersuchung gegen Darmkrebs.

Zur Verleihung des Felix Burda Awards hatten sich rund 260 Gäste versammelt. Auf dem Roten Teppich zeigten sich unter anderem Moderatorin Verona Pooth mit Sohn San Diego, Schauspielerin Tina Ruland mit Sohn Jahvis, Schauspieler Adnan Maral und Model Franziska Knuppe.

