Feldhamster-Ansiedlung in Mannheim verläuft erfolgreich

Bei der Wiederansiedlung seltener Feldhamster in Mannheim hat die Stadt eine positive Zwischenbilanz gezogen. Innerhalb eines Jahres habe sich die Zahl der Frühjahrsbauten allein im Ortsteil Straßenheim auf 302 im vergangenen Jahr verdoppelt, teilte die Kommune am Montag bei der Auswilderung zehn weiterer Tiere mit. »Steigt die Anzahl der wildlebenden Hamster in dieser Form weiter an, kann die Anzahl der auszuwildernden Feldhamster in Straßenheim in den nächsten Jahren schrittweise reduziert werden.« In diesem Jahr sollen dort rund 110 junge Hamster ausgewildert werden.