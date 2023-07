Aktuell Land

Felder bei Remseck und Bad Saulgau abgebrannt

Landwirtschaftliche Flächen von mehreren zehntausend Quadratmetern sind am Dienstag in den Kreisen Ludwigsburg und Sigmaringen abgebrannt. Beim Kloster Sießen nahe Bad Saulgau geriet ein Gerstenfeld auf 60.000 Quadratmetern in Brand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Möglicherweise war Funkenflug bei Mäharbeiten die Ursache.