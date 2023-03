Aktuell Land

FDP sammelt Unterschriften für Volksbegehren

Die FDP startet mit der Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags. Das kündigten Landeschef Michael Theurer und Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Freitag in Stuttgart an. Die Liberalen wollen die Anzahl der Wahlkreise im Südwesten um fast die Hälfte reduzieren. Damit solle eine Aufblähung des Parlaments verhindert werden. Anstatt von 70 soll es künftig nur noch 38 Wahlkreise analog zur Bundestagswahl geben. Zuletzt war die Partei mit einem entsprechendem Gesetzentwurf gescheitert.