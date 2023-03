Aktuell Land

FDP kritisiert »Kompetenzwirrwarr« bei Cybersicherheit

Die FDP-Fraktion hat der Landesregierung beim Thema Cybersicherheit ein »Kompetenzwirrwarr« vorgeworfen. Für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger und Kommunen sei nicht klar, welche Stelle im Fall der Fälle Hilfe leisten könne, sagte der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion am Mittwoch im Landtag in Stuttgart, Daniel Karrais. Mit der Kritik zielte Karrais auf verschiedene Einrichtungen und Stellen zu dem Thema wie die Cybersicherheitsagentur des Landes ab und eine Hilfehotline, an die sich Betroffene wenden können. Die geringe Zahl der Anrufe, die dort eingingen, zeige, dass die Notfallnummer nicht ausreichend bekannt sei.