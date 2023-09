Aktuell Land

Favorit Zagrey gewinnt Großen Preis von Baden in Iffezheim

Nach einem Glanzritt von Jockey-Weltstar Christophe Soumillon hat der französische Favorit Zagrey am Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den 153. Großen Preis von Baden gewonnen. Vor 16.500 Zuschauern entschied Zagrey in einem packenden Finish das Abschlussrennen der Großen Woche zu seinen Gunsten und verwies den Derby-Zweiten Mr Hollywood (Lukas Delozier) auf Rang zwei. Dritter wurde in dem mit 400.000 Euro dotierten Rennen Straight unter Jozef Bojko.