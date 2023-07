Aktuell Land

Faustballer hoffen auf nächsten WM-Titel und Schub für Sport

Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft der Männer will den vierten WM-Titel in Serie gewinnen. »Wir sind schon der Favorit«, sagte Angreifer Patrick Thomas vom deutschen Meister TSV Pfungstadt vor der am Samstag beginnenden und bis 29. Juli dauernden Heim-Weltmeisterschaft in Mannheim der Deutschen Presse-Agentur. Als größte Konkurrenten erwartet der 31-Jährige, der derzeit als bester Spieler der Welt gilt, Österreich und Brasilien.